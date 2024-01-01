Алёна Бронникова Экспертиза одобрила проект реставрации здания, где было пространство «ДОМ» в Перми Власти обязали собственника привести его в порядок до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.Н. Попова, где жил в ссылке М.М. Сперанский» в Перми (ул. 25 Октября, 1) прошла государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ). Документ размещён на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Согласно акту ГИКЭ, разработка научно-проектной документации по реставрации фасадов объекта выполнена проектно-строительной компанией «Рестюнион». Документация была подготовлена по договору, заключённому с собственницей Натальей Вяткиной.

По результатам инженерно-технических исследований подрядчик признал состояние наружной поверхности стен здания и элементов внешнего декоративного убранства ограниченно работоспособным. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания и приведения всех строительных конструкций в работоспособное состояние, сохранения их надёжности необходимо выполнить ремонтные работы цоколя, повреждённых участков кирпичной кладки стен и штукатурного и окрасочного слоёв, а также реставрационные работы по декоративным элементам.

Двухэтажное П-образной конфигурации здание является одним из старейших в Перми. Оно представляет собой образец городской застройки 18-19 веков. До 2018 года принадлежал Экопромбанку, после его банкротства был продан частному лицу. До весны 2024 года помещения в нём занимали пространство «ДОМ» и кафе Lemon Tree. Им пришлось съехать по просьбе нового владельца дома.

Летом арбитражный суд удовлетворил требования Инспекции в отношении индивидуального предпринимателя Натальи Вяткиной о возложении на неё обязанности по сохранению ОКН. Осенью краевые власти подписали приказ об утверждении охранного обязательства собственника памятника архитектуры, обязав отреставрировать здание до 30 декабря 2026 года.

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