Алёна Бронникова Пространство «ДОМ» в Перми собирает средства на запуск концертного зала Площадка появится на Советской, 29 Поделиться Твитнуть

Авторы проекта «Пространство «ДОМ» и кафе Lemon Tree объявили о сборе средств для запуска концертного зала по ул. Советской, 29 (гостиница «Центральная») в Перми. Информация об этом появилась на сайте и в соцсетях заведения в конце ноября.

«В этом году у нас произошло много изменений, мы открывали и закрывали проекты, запускали продукты. Открыли два уютных пространства в сердце города. Это современные пространства, насыщенные разнообразными культурными мероприятиями, вкусной едой и тёплой атмосферой», — отмечают авторы проекта.

Сумма, которую необходимо собрать для запуска концертного зала, составляет 1 млн руб. Все желающие могут поучаствовать в сборе, внеся любую сумму.

На эти средства на площадке будет создано многофункциональное пространство со сценой, полноценным зрительным залом и музыкальным оборудованием. Здесь планируется проводить музыкальные концерты, театральные постановки, поэтические вечера, стендапы и лекции.

После завершения договора аренды площадки по ул. 25 Октября, 1 пространство «ДОМ» временно прекратило работу. Владельцы кафе рассказали о планах переезда в помещения по ул. Советской, 29. Летом Lemon Tree заняло помещения по ул. 25 Октября, 47. В начале декабря команда проекта сообщила о запуске нового формата меню. Для посетителей появилась возможность купить готовую еду с собой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.