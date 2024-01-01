Алёна Бронникова Кафе Lemon Tree в Перми запустило формат готовой еды «с собой» Блюда можно разогреть в заведении Поделиться Твитнуть

фото: Lemon Tree

Кафе Lemon Tree в Перми запустило новый формат. Авторы разработали специальное меню готовых блюд, которые посетители в течение рабочего дня могут взять с собой. Информация об этом появилась 2 декабря в официальной группе заведения ВКонтакте.

«Нам нравится заботиться о вас и вашем самочувствии через качественную еду, которую готовим каждый день, поэтому вы можете купить её на 25 октября, 47, на первом этаже. Вы можете не только купить, но и попросить разогреть её», — рассказали авторы проекта.

В июне кафе Lemon Tree в Перми переехало из помещения по ул. 25 Октября, 45 в соседнее здание — № 47. На первом этаже работает магазин при кафе и зона отдыха для гостей кухни.

Осенью заведение вошло в лонг-лист лучших российских ресторанов. В списке Национальной ресторанной премии WhereToEat из 290 заведений оказались 24 из Перми, в том числе Lemon Tree.

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