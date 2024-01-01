Алёна Бронникова В Перми собственника обязали отреставрировать здание, где было пространство «ДОМ» Здание является объектом культурного наследия «Дом И.Н. Попова, где жил в ссылке М.М. Сперанский» Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

В Перми выполнят ремонт здания на ул. 25 Октября, 1, где раньше размещалось пространство «ДОМ» и кафе Lemon Tree. Приказ об утверждении охранного обязательства собственника памятника архитектуры от 30 октября был опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом И.Н. Попова, где жил в ссылке М.М. Сперанский». Согласно документу, его владелец должен выполнить ремонт трещин стен, покрытия кровли и водосточной системы, отмостки, реставрацию фасадов, «Т»-образную историческую расстекловку оконных проёмов и замену дверных полотен. Работы нужно выполнить в срок до 30 декабря 2026 года.

Летом арбитражный суд удовлетворил требования Инспекции в отношении индивидуального предпринимателя Натальи Вяткиной о возложении на неё обязанности по сохранению ОКН. Вяткина является правообладателем дома на праве аренды.

Здание является одним из старейших, сохранившихся в Перми. Дом был построен в конце 18 века. До 2018 года он принадлежал Экопромбанку, затем было продано частному лицу «Агентством по страхованию вкладов» после его банкротства. «ДОМ» и Lemon Tree занимали в нём помещения до весны 2024 года, им пришлось съехать по просьбе нового владельца дома.

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