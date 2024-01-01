Екатерина Артёмова Для пространства «ДОМ» ищут новое помещение в Перми В нынешней локации оно работает до 30 апреля включительно Поделиться Твитнуть

Фото: страница пространства «ДОМ» в соцсети «ВКонтакте»

Собственники пространства «ДОМ» ищут новое помещение для проекта. Как сообщается на странице пространства ВКонтакте, рассматриваются помещения площадью от 200 кв. м. в центре Перми.

Уточняется, что на прежнем месте, в двухэтажном здании по ул. 25 Октября, 1, «ДОМ» будет работать до 30 апреля включительно. Затем проект будет поставлен на паузу до осени.

«Почему закрывается Дом? Перед Новым годом стало известно о смене владельца здания, и у него другие планы на наш любимый Дом. Это грустно, но мы не опускаем руки и уверены, что с вашей поддержкой найдём для себя лучшее пространство», — говорится в сообщении.

Пространство «ДОМ» занимает весь второй этаж здания по ул. 25 Октября, 1. Первый этаж сейчас полностью занят кафе Lemon Tree, которое развивает та же команда.

Ранее «Новый компаньон» писал, что у здания теперь новый собственник, который решил не продлять договор с нынешними арендаторами объекта. Кафе Lemon Tree тоже переедет — в здание гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9).

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