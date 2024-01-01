По решению суда в Перми отреставрируют историческое здание 18 века «Дом И.Н. Попова, где жил в ссылке М.М. Сперанский» является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выиграла суд против индивидуального предпринимателя Натальи Вяткиной. Полный текст решения опубликован в картотеке Арбитражного суда Пермского края 16 июля.

Сообщается, что ведомство ещё в марте обратилось в краевой арбитраж с требованием возложить на бизнесмена обязанность по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.Н. Попова, где жил в ссылке М.М. Сперанский» (Пермь, ул. 25 Октября, 1). Вяткина является правообладателем дома на праве аренды ОКН.

В иске было указано, что в фундаменте и стенах здания образовались трещины и выбоины, фрагментарно отпала штукатурка, обнаружено прорастание растительности в карнизной части, есть механические повреждения стальных листов кровли, разукомплектована водосточная система, расстекловка окон не соответствует предмету охраны, что нарушает ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Также инспекцией установлено, что имеющаяся информационная надпись на памятнике не отвечает требованиям того же закона.

Суд обязал ИП Вяткину до 30 декабря 2026 года провести производственные работы по сохранению ОКН и не позднее двух месяцев с даты приёмки выполненных реставрационных работ разместить на объекте информационную надпись установленного образца.

Здание по ул. 25 Октября, 1 является одним из старейших, сохранившихся в Перми. Дом был построен в конце 18 века.

До 2018 года здание принадлежало Экопромбанку. Оно было продано частному лицу «Агентством по страхованию вкладов» после банкротства кредитно-финансовой организации.

До весны на втором этаже здания размещалось пространство «ДОМ», а первый этаж занимало кафе Lemon Tree. Им пришлось съехать по просьбе нового владельца дома.

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