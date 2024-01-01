Поджигателя банкомата на Мира в Перми отправили под домашний арест Другую поджигательницу отправили в СИЗО Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Восемнадцатилетнему жителю Перми Андрею Купцову, который обвиняется в поджоге банкомата в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а, 25 декабря суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя сторона обвинения просила отправить молодого человека в СИЗО. Купцов был задержан сотрудниками ППС вечером 23 декабря сразу после ЧП.

Ранее Свердловский районный суд отправил в СИЗО 50-летнюю Ирину Копытову до 24 февраля, женщине также предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Вечером 23 декабря, спустя примерно час после происшествия на ул. Мира, она подожгла банкомат на ул. Ленина, 75 в Перми.

Суд также удовлетворил ходатайство СК о проведении обысков в доме обоих пермяков. Как рассказали обвиняемые, поджечь банкоматы их убедили мошенники.

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