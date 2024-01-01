Зарина Ситдикова В Перми ещё в одном офисе банка произошёл пожар Огонь вспыхнул в здании на улице Ленина Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

В Перми вечером 23 декабря произошёл пожар во втором банковском отделении. Огонь вспыхнул в здании, расположенном на ул. Ленина. На сигнал о возгорании отреагировали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, сигнал о пожаре на ул. Ленина поступил в 21:30. К месту вызова были направлены шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

По информации корреспондента «Нового компаньона», который находится на месте события, пожар произошёл в отделении Сбербанка по ул. Ленина, 75.

«На стороне, где расположен банк, оцепили пешеходку на участке от ул. Плеханова до ул. Толмачёва. В помещении, где был пожар, расположено около пяти банкоматов. Монитор одного из них светится, то есть он, вероятно, работает. Окна в отделении визуально целые», — передаёт корреспондент.

Напомним, около 20:20 в полицию поступило сообщение о возгорании банкомата по ул. Мира, 6а. Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось задержать возможного поджигателя.

Официальная информация о пострадавших в обоих происшествиях по-прежнему отсутствует.

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