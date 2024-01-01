Зарина Ситдикова В одном из банковских отделений Перми вспыхнул банкомат Полиция задержала возможного поджигателя Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В одном из банковских отделений, расположенных в Индустриальном районе Перми, 23 декабря произошёл пожар в помещении с банкоматами. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 20:20. После происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан житель, который может быть причастен к происшествию.

В МВД добавили, что сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Сведений о пострадавших нет.

В социальных сетях распространяются кадры с места происшествия. Судя по ним, возгорание произошло в офисе Сбербанка по ул. Мира, 6а.

Накануне в Москве произошла серия поджогов отделений Сбербанка. Всего было зафиксировано более 10 инцидентов. Согласно данным открытых источников, в большинстве случаев поджоги совершили пожилые люди, которые действовали по указанию телефонных мошенников. После случившегося в Сбербанке заверили, что предприняли меры по усилению бдительности в офисах компании.

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