Зарина Ситдикова При возгорании банкомата на улице Мира в Перми могут быть пострадавшие Территория рядом с банковским отделением огорожена Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

При возгорании банкомата в отделении Сбербанка на ул. Мира в Перми могут быть пострадавшие. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Нового компаньона».

По данным журналиста редакции, в данный момент рядом с отделением банка огорожена территория. На месте работают оперативные службы, включая сотрудников полиции. Кроме того, присутствует представитель управляющей компании.

«В офисе банка темно. Внутри помещения пищит сигнализация. Люди на месте говорят о пострадавших. Но полиция эти сведения не комментирует», — говорит корреспондент.

Редакция «Нового компаньона» направила запрос в министерство здравоохранения Прикамья для уточнения данных о возможных пострадавших.

Напомним, сообщение о возгорании банкомата на ул. Мира, 6а поступило в полицию около 20:20. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали гражданина, который, вероятно, причастен к происшествию.

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