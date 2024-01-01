Алёна Бронникова Банкомат в центре Перми по указанию мошенников подожгла профессиональная сиделка Ей могут предъявить ущерб более чем на 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Банкомат на ул. Ленина, 78 в центре Перми по указанию мошенников подожгла 50-летняя женщина, которая работает сиделкой в геронтологическом центре в Курье. Свердловский районный суд предъявил ей обвинение в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как пишет Properm.ru, по ходатайству полицейского следствия суд отправил Ирину Копытову в СИЗО до 24 февраля. Адвокат просил назначить более мягкую меру пресечения. Банк может предъявить ущерб более чем на 1 млн руб.

Напомним, 23 декабря в течение часа произошли два случая возгорания банкоматов: в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а и в офисе финансовой компании по ул. Ленина, 75. В каждом из случаев по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении поджогов.

Как писал ранее «Новый компаньон», суд удовлетворил ходатайство СК о проведении обысков в доме обоих пермяков. В суде 25 декабря также будет рассмотрено дело 18-летнего Андрея Купцова, задержанного полицейскими ППС у банкомата по ул. Мира, 6а.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.