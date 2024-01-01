Следствие настаивает на аресте подозреваемых в поджоге банкомата в Перми Меру пресечения им изберут 25 декабря Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство СК о проведении обысков в доме пермяков, которых подозревают в поджоге банкоматов Сбербанка в двух районах города.

Как сообщает Properm, сейчас в Свердловском суде рассматривается ходатайство об аресте 50-летней Ирины Копытовой, которую задержали очевидцы у банкомата по ул. Ленина. 75. Следователи заявили ходатайство о её аресте до 28 февраля. Сегодня также будет рассмотрено аналогичное ходатайство об аресте 18-летнего Андрея Купцова. Молодой человек был задержан полицейскими ППС у банкомата по ул. Мира, 6а.

Ранее по фактам поджогов следствие завело уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Напомним, 23 декабря в течение часа произошли два случая возгорания банкоматов: в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а и в офисе финансовой компании по ул. Ленина, 75. В каждом из случаев по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении поджогов.

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