Следствие настаивает на аресте подозреваемых в поджоге банкомата в Перми
Меру пресечения им изберут 25 декабря
Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство СК о проведении обысков в доме пермяков, которых подозревают в поджоге банкоматов Сбербанка в двух районах города.
Как сообщает Properm, сейчас в Свердловском суде рассматривается ходатайство об аресте 50-летней Ирины Копытовой, которую задержали очевидцы у банкомата по ул. Ленина. 75. Следователи заявили ходатайство о её аресте до 28 февраля. Сегодня также будет рассмотрено аналогичное ходатайство об аресте 18-летнего Андрея Купцова. Молодой человек был задержан полицейскими ППС у банкомата по ул. Мира, 6а.
Ранее по фактам поджогов следствие завело уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
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