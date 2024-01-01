Зарина Ситдикова Полиция Перми задержала подозреваемую в поджоге банкомата на улице Ленина Вычислить женщину помогли очевидцы Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Сотрудники МВД задержали 50-летнюю женщину, которая может быть причастна к поджогу банкомата в отделении Сбербанка на ул. Ленина. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

Как отметили в ведомстве, в Перми 23 декабря в течение часа произошли два случая возгорания банкоматов. Первый пожар случился в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а. Второе ЧП произошло в офисе финансовой компании по ул. Ленина, 75.

В каждом из случаев по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении поджогов. По информации МВД, на ул. Ленина вероятно причастную к инциденту женщину помогли вычислить очевидцы. Они её остановили и передали сотрудникам полиции.

В данный момент на месте происшествий работают следственно-оперативные группы.

Напомним, ранее в Москве произошла серия поджогов отделений Сбербанка. В большинстве случаев поджоги совершили пожилые люди, которые следовали указаниям мошенников.

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