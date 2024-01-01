Алёна Бронникова Для застройки микрорайона ДКЖ в Перми изымут участок рядом с «Папанинскими банями» В целом планируется изъять и снести более 4 тысяч квадратных метров объектов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского распорядилось изъять объект недвижимого имущества для муниципальных нужд Перми рядом с «Папанинскими банями» на ул. Василия Каменского, 9. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого правительства.

«Согласно приказу Министерства строительства Пермского края принято решение об изъятии сооружения, дымовой трубы, площадь застройки 13 кв. м в целях реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне "Дом культуры железнодорожников"», — сообщается в документе.

Напомним, договор о КРТ в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» был заключён с компанией «Кортрос» по результатам торгов. Площадь территории, планируемой к реновации, составляет 25,29 га, срок реализации — 10 лет.

В обязательства застройщика включены расселение, изъятие и снос жилых и нежилых объектов общей площадью более 4 тыс. кв. м, предоставление квартир для детей-сирот, формирование участков для будущего размещения школы на 1400 мест и детского сада на 200 мест и пр. Девелопер построит на участке более 220 тыс. кв. м нового жилья, в том числе башни высотой в 105 м по уникальному проекту.

Концепция была представлена в ноябре на Градостроительном совете Пермского края. Композиционно территорию разделят на четыре ансамбля: «Арт», «Локо», «ДКЖ Парк» и «Сити».

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