Стали известны подробности задержания подозреваемой в поджоге банкомата в центре Перми Пермяк, который помог обезвредить злоумышленницу, получил ожоги Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

В резонансной истории с поджогами банкоматов в Перми появились подробности по одному из эпизодов. Как сообщает 59.ru, мужчина, задержавший подозреваемую в поджоге банкомата Сбера на Ленина, 75 получил травмы. Он увидел, как женщина разлила бензин в отделении банка и попытался выхватить зажигалку из её рук, но не успел. Затем последовал взрыв, которым выбило окна.

«Я выбежал на улицу. Через несколько секунд выбежала и она. Я повалил её на землю и держал до прибытия полиции», — рассказал изданию мужчина.

Пермяк также отметил, что подозреваемая получили ожоги, а во время задержания не сопротивлялась и повторяла фразу: «Нужно было это сделать».

По его словам, спецслужбы прибыли оперативно и всё потушили. Ему самому оказали первую помощь, а от госпитализации он отказался. Мужчина получил ожоги рук, правая — второй степени, левая рука и лицо — первая степень.

Напомним, 23 октября в вечернее время в Перми в течение часа произошли два случая возгорания банкоматов. Первый пожар случился в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а. Второе ЧП произошло в офисе финансовой компании по ул. Ленина, 75. Утром 24 декабря в пресс-службе краевого минздрава сообщили об одном пострадавшем после поджога банкомата на Мира, 6а.

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