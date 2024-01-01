В минздраве Прикамья рассказали об одном пострадавшем во время поджога банкомата на улице Мира
После осмотра его отправили на амбулаторное лечение
Как стало известно «Новому компаньону», после поджога банкомата на ул. Мира, 6а в Перми пострадал один человек. В пресс-службе краевого минздрава уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. По информации источника «Нового компаньона», пострадавший — это не поджигатель.
«Один пострадавший был доставлен в больницу, где был осмотрен врачами, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — пояснили в ведомстве.
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