В минздраве Прикамья рассказали об одном пострадавшем во время поджога банкомата на улице Мира После осмотра его отправили на амбулаторное лечение Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Как стало известно «Новому компаньону», после поджога банкомата на ул. Мира, 6а в Перми пострадал один человек. В пресс-службе краевого минздрава уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. По информации источника «Нового компаньона», пострадавший — это не поджигатель.

«Один пострадавший был доставлен в больницу, где был осмотрен врачами, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — пояснили в ведомстве.





На уточняющий вопрос «Нового компаньона» о количестве пострадавших, в минздраве сообщили, что речь идёт только об одном человеке. Ранее СМИ писали, что ожоги получил сам поджигатель. На кадрах камеры наблюдения, просочившихся в паблик, видно, как молодой человек поджигает банкомат и сам оказывается в языках пламени.



Напомним, вечером 23 декабря в Перми в течение часа произошли два случая возгорания банкоматов. Первый пожар случился в отделении Сбербанка по ул. Мира, 6а. Второе ЧП произошло в офисе финансовой компании по ул. Ленина, 75.

По информации МВД, гражданин, возможно причастный к поджогу на Мира, задержан. , задержана и совершившая поджог на ул. Ленина 50-летняя женщина.

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