Алёна Бронникова В Перми приступают к строительству нескольких объектов межвузовского кампуса Инвестор опубликовал запрос предложений Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Кампус-Парма»

В Перми приступают к возведению нескольких объектов на территории будущего межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в Камской долине. На сайте «Центра электронных торгов» опубликован запрос предложений от подрядчиков по пяти лотам.

Организатором закупки является АО «Группа компаний «Эталон», структура которой управляет концессионером строительства кампуса в Перми ООО «Кампус «Парма». Предложения по устройству свайного поля принимаются до 27 декабря. Первый лот — гостиница для студентов, корпусы 1 и 2 и котельная, второй лот — гостиница для студентов, корпусы 3 и 4, третий лот — гостиница для студентов и преподавателей, корпусы 5 и 6, четвёртый лот — учебно-лабораторный комплекс, корпус 7, а также конгресс-холл и физкультурно-оздоровительный комплекс, корпусы 8 и 9, переходная галерея №2. Запрос проводится без указания начальной цены контракта.

Напомним, межвузовский кампус на 5 тыс. мест создаётся в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В апреле был утверждён проект планировки территории кампуса в Камской долине. Площадь земельного участка, который займёт объект, составит 21,5 га. Подготовка к строительству объекта началась в конце августа.

Вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский в ноябре 2024 года сообщил, что к возведению объекта планируется приступить после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Сама площадка под строительство и проект уже готовы.

В прошлом году также стало известно, что единственным учредителем концессионера ООО «Кампус «Парма» стало московское ООО «Эталон Кампус». По данным checko.ru, организация зарегистрирована летом 2023 года, а в декабре изменила название на ООО «Эталонные концессии». Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний, владельцы компании — ООО «Инфраинвест» (75%) и ЗАО «Арт-Бизнес-ТВ» (25%), генеральный директор — учредитель «Инфраинвест» Алан Бугулов. Среди дочерних организаций ООО указаны также концессионеры строительства кампусов в Уфе, Архангельске и Тюмени.

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