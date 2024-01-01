Минимущества утвердило проект планировки территории студенческого кампуса в Перми Площадь квартала займёт 21,5 га Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило 29 марта документацию по планировке территории в Перми под строительство современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса «Будущее Пармы». Согласованы параметры планировки и межевания территории, а также характеристики объектов капитального строительства.

Согласно указанным данным, площадь земельного участка, расположенного на правом берегу в микрорайоне Камская долина, составит 21,5 га. В северной части территория граничит с ул. Маршала Жукова, в южной — с лесопарковой зоной.

На участке будут построены спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, пешеходная галерея с конгресс-холлом, учебно-лабораторный комплекс, технопарк, научно-образовательный центр, гостиницы для студентов и научно-педагогических работников, а также открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения с трибунами.

«Утверждение документации по планировке территории — это один из важнейших этапов завершения проектной работы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил приступить к строительству в текущем году. Уверен, что благодаря эффективному взаимодействию с концедентом, ведомствами и проектировщиком во второй половине года приступим к строительным работам», — отметил Андрей Колмогоров, заместитель генерального директора ООО «Кампус Парма».

После согласования проекта Главгосэкспертизой концессионер сможет приступить к строительно-монтажным работам.

Напомним, Пермский край стал первым регионом второй волны отбора, который заключил концессионное соглашение на строительство кампуса мирового уровня. Программа формирования сети университетских кампусов мирового уровня реализуется федеральным министерством науки и высшего образования по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сегодня в стране возводят 17 кампусов. Это позволит создать более 60 тыс. мест для проживания студентов и инфраструктуру для подготовки кадров по приоритетным для регионов направлениям, увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, а также окажет положительный эффект на привлечение молодёжи в сферу науки.

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