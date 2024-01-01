Алёна Бронникова Межвузовский кампус в Перми начнут строить после одобрения Главгосэкспертизы Площадка уже готова для реализации проекта Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Кампус-Парма»

К строительству межвузовского кампуса в Перми приступят после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры, сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский.

Он добавил, что сама площадка под строительство и проект уже готовы. Ожидается, что на экспертизу проект выйдет до конца года. Все сроки реализации проекта соблюдены.

Как писал «Новый компаньон», в апреле был утверждён проект планировки территории кампуса. Площадь земельного участка, который займёт объект, составит 21,5 га. Подготовка к строительству объекта началась в конце августа.

В октябре сообщалось о подготовке участка к инженерно-техническим мероприятиям по вертикальной планировке земельного участка и устройству строительного городка в рамках договора генерального подряда с компанией-концессионером ООО «Эталонные концессии». Работы выполняет подрядная организация ООО «Эталонпромстрой».

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