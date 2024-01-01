Зарина Ситдикова В Перми продолжается подготовка участка под строительство кампуса «Будущее Пармы» Объект расположится на участке в Камской долине Поделиться Твитнуть

На правобережной части Ленинского района Перми продолжаются подготовительные работы для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

В настоящий момент в рамках заключенного договора генерального подряда с компанией-концессионером ООО «Эталонные концессии» ведётся подготовка участка к инженерно-техническим мероприятиям по вертикальной планировке земельного участка и устройству строительного городка. Работы выполняет подрядная организация ООО «Эталонпромстрой».

Как писал «Новый компаньон», подготовка к строительству объекта началась в конце августа. Подрядчик-концессионер уведомил об этом министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Агентство по сопровождению концессионных проектов и другие ведомства.

В апреле текущего года был утверждён проект по планировке территории кампуса. Площадь земельного участка, который займёт объект, составит 21,5 га. В северной части территория граничит с ул. Маршала Жукова, в южной — с лесопарковой зоной.

В кампусе будут построены учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Научная инфраструктура кампуса позволит молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

Межвузовский кампус «Будущее Пармы» создаётся благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Пермский край стал первым регионом второй волны отбора, который заключил концессионное соглашение на строительство кампуса мирового уровня. Программа формирования сети таких объектов реализуется федеральным министерством науки и высшего образования по поручению президента РФ Владимира Путина. Сегодня в стране возводят 17 кампусов.

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