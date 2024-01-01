В Перми начали подготовку территории под строительство кампуса «Будущее Пармы» Общая площадь объектов превысит 160 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

В Перми в Камской долине приступили к подготовке территории для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Как сообщили в краевом правительстве, подрядчик-концессионер уведомил об этом министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Агентство по сопровождению концессионных проектов и другие ведомства.

Согласно проектной документации, на участке, расположенном в правобережной части Перми, возведут учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Общая площадь объектов составит более 160 тыс. кв. м.

Федеральный проект по созданию сети современных кампусов мирового уровня является частью национального проекта «Наука и университеты». Его реализация позволит привлечь в науку талантливую молодёжь, повысить вовлечённость профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной отрасли. Кроме того, проект направлен на формирование у жителей страны полного представления об инновационных достижениях российской науки при взаимодействии государства и бизнеса с научным сообществом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.