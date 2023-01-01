Максим Артамонов Межвузовский кампус в Перми будет строить московская компания «Эталон» Фирма учреждена бизнесменом Владимиром Евтушенко Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Компания «Кампус «Парма», которая выступает концессионером строительства межвузовского студенческого кампуса в Камской долине, в конце июля сменила собственника. Единственным учредителем компании является ООО «Эталон Кампус». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» с ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Владельцем 100% долей в уставном капитале этой компании был основатель инвесткомпании АФК «Система» Владимир Евтушенко.

ООО «Кампус «Парма» учреждено Владимиром Евтушенко в Москве в 2021 году, а в июне 2022-го она вызвалась стать инвестором строительства кампуса. В начале этого года краевые власти издали постановление о заключении с ООО «Кампус «Парма» концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта.

Московская компания «Эталон Кампус» зарегистрирована 2 июня 2023 года. Основным видом деятельности общества значится деятельность холдинговых компаний, владельцами компании — ООО «Инфраинвест» (75%) и ЗАО «Арт-Бизнес-ТВ» (25%).

Ранее, в начале июля, сообщалось, что на месте будущего строительства начались инженерные изыскания. Они продлятся до конца сентября.

Напомним, межвузовский кампус на более 5 тыс. мест создаётся в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Уже заключён договор аренды земельного участка в Камской долине между Пермским краем и концессионером, получено разрешение на использование земли, выбрана организация для выполнения проектно-изыскательских работ.

Пермский межвузовский кампус планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

На строительство объекта планируется потратить 19,6 млрд руб.

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