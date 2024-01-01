Алёна Бронникова Срок проведения экспертизы в споре мэрии Перми и парка Горького продлили до января В суде рассматривается дело о спорных объектах на территории парка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края снова продлил срок проведения судебной экспертизы в споре администрации Перми и парка им. Горького по шести сооружениям. Согласно данным из определения суда, опубликованного в картотеке арбитража, срок продлён до 20 января 2025 года.

Чиновники считают шесть сооружений на территории парка (здания кафе «Халва» и Casa Mia, аттракцион «Дом Дракулы», два туалета и гараж) капитальными объектами, которые были построены без разрешения и могут представлять опасность для здоровья и жизни посетителей. В сентябре производство по делу было приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы.

Представитель парка также заявил ходатайство о постановке перед экспертом вопросов об изменении площади, конфигурации и назначения объектов в сравнении с техпаспортом, производились ли работы по реконструкции, возможно ли приведение их в первоначальное положение. Ходатайство было удовлетворено, и стоимость экспертизы выросла на 131,8 тыс. руб. В октябре срок экспертизы был продлён до декабря.

В ноябре ответчик заявил ходатайство о приобщении в материалы дела дополнительных документов по запросу эксперта — актов проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Суд удовлетворил ходатайство и направил документы в адрес эксперта. В начале декабря от эксперта в суд поступило уведомление о проведении натурного осмотра кафе, а также ходатайство о продлении срока проведения судебной экспертизы.

Ранее стало известно, что в парке снесли аттракцион «Дом Дракулы», который функционировал как «Логово пиратов». По словам представителей организации, администрация решила избежать ситуации, когда в суде сторонам пришлось бы выяснять, является ли здание аттракциона капитальным или некапитальным объектом, и перенести его в помещение под Колесом обозрения, а на освободившейся площадке разместить новую развлекательную зону для молодёжи. Летние кафе сносить не планируется.

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