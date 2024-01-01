Алёна Бронникова Суд продлил срок проведения экспертизы в споре администрации Перми и парка Горького Стоимость экспертизы выросла на 131 тысячу рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»

Арбитражный суд Пермского края продлил срок проведения судебной экспертизы в споре администрации Перми и парка им. Горького до 9 декабря. Такие данные следуют из определения суда, опубликованного в картотеке арбитража.

Очередное заседание по иску мэрии состоялось 25 октября. Чиновники считают шесть сооружений на территории парка (здания кафе «Халва» и Casa Mia, аттракцион «Дом Дракулы», два туалета и гараж) капитальными объектами, которые были построены без разрешения и могут представлять опасность для здоровья и жизни посетителей.

В сентябре производство по делу было приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы, которую проводит КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Представитель парка также заявил ходатайство о постановке перед экспертом вопросов об изменении площади, конфигурации и назначения туалетов и гаража в сравнении с объектами, указанными в техническом паспорте, а также производились ли работы по их реконструкции, возведены ли новые и с какими характеристиками и возможно ли их приведение в первоначальное положение. Истец и третьи лица заявили возражения. Суд удовлетворил ходатайство ответчика с учётом всех мнений.

«По мнению ответчика, возражения истца и третьих лиц по данному вопросу сводятся к тому, что объекты, указанные в техническом паспорте, в уставный капитал в 1994 году не вносились, инвентарное дело на указанные объекты утрачено. Ответчик пояснил, что в архиве не обнаружены документы, относящиеся к строительству и проверкам спорных объектов, предположительно ввиду отсутствия замечаний», — отмечается в документе.

В ответ на ходатайство эксперты сообщили о повышении стоимости экспертизы в связи с поставленными вопросами на 131,8 тыс. руб. Расходы возложены на ответчика. Срок проведения экспертизы составит 30 рабочих дней.

Натурный осмотр объекта исследования назначен на 7 ноября. Эксперт попросил обязать стороны в день осмотра выполнить шурфы для освидетельствования конструкций фундаментов.

По итогам заседания суд определил поставить на разрешение экспертов дополнительный вопрос ответчика, продлить срок проведения судебной экспертизы до 9 декабря, повысить стоимость проведения судебной экспертизы, направить экспертам землеустроительное дело по инвентаризации и межеванию земель района, а также оценки технического состояния аттракциона.

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