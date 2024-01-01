В споре администрации Перми и парка Горького суд назначил экспертизу Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»

В пятницу, 27 сентября, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил просьбу администрации Свердловского района Перми о проведении государственной экспертизы нескольких объектов, находящихся в парке Горького, сообщает «Эхо Перми».

Речь идёт о шести сооружениях: двух зданиях кафе «Халва» и Casa Mia, аттракционе «Дом Дракулы», двух туалетах и гараже. Чиновники считают, что эти объекты капитальные, были построены без разрешения и могут представлять опасность для здоровья и жизни посетителей. Поэтому нужна экспертиза.

Ответчик, ООО «Центральный парк развлечений имени М. Горького», считает, что указанные объекты являются движимым имуществом, но против госэкспертизы возражать не стали.

На предыдущем заседании ответчик представил результаты экспертизы, проведённой за его счёт. Адвокат утверждал, что объекты, упомянутые в иске, были «самовольно реконструированы», а не незаконно построены.

Также в арбитраже рассматривается другой иск к парку Горького — от департамента земельных отношений администрации Перми, о признании отсутствующими прав собственности на Театральную сцену и охранную будку.

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