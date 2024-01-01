Холдинг «Дороничи» ликвидирует юрлицо пермского мясокомбината
Это было старейшее предприятие Прикамья
Агропромышленный холдинг из Кировской области «Дороничи» решил ликвидировать ООО «Пермский мясокомбинат». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Процессом ликвидации займётся генеральный директор мясокомбината Николай Зайцев. Соответствующее решение было принято на собрании 16 декабря.
Пермский мясокомбинат был основан в 1823 году и считается одним и старейших предприятий региона. Он находился на ул. Дзержинского, 31. В 2019 году мясокомбинат принадлежал группе «ПРОДО» и прекратил свою производственную деятельность из-за низкой рентабельности. Сотрудники остались без работы. Спустя два года, в 2021 году площадку, где располагался комбинат, купил «Агропромхолдинг «Дороничи».
Напомним, в декабре 2022 года минимущества Пермского края и девелопер «Железно Пермь» подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это было первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.
Первая торговая точка кировского агрохолдинга «Дороничи» открылась в Перми в ноябре 2022 года. Тогда сообщалось, что всего в Перми будет работать 10 магазинов кировского бренда. В магазинах продаются продукты производства агрохолдинга: мясная и молочная продукция, колбасные изделия, мясо птицы, готовая еда.
«Дороничи» считается крупнейшим агропромышленным холдингом в Кировской области. Торговая сеть была создана в 2003-2004 годах. Ей принадлежат более 50 торговых точек в Кировской области и более 10 — в Республике Коми.
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