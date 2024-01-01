Холдинг «Дороничи» ликвидирует юрлицо пермского мясокомбината Это было старейшее предприятие Прикамья Поделиться Твитнуть

Рекламный плакат Пермского мясокомбината

Агропромышленный холдинг из Кировской области «Дороничи» решил ликвидировать ООО «Пермский мясокомбинат». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Процессом ликвидации займётся генеральный директор мясокомбината Николай Зайцев. Соответствующее решение было принято на собрании 16 декабря.

Пермский мясокомбинат был основан в 1823 году и считается одним и старейших предприятий региона. Он находился на ул. Дзержинского, 31. В 2019 году мясокомбинат принадлежал группе «ПРОДО» и прекратил свою производственную деятельность из-за низкой рентабельности. Сотрудники остались без работы. Спустя два года, в 2021 году площадку, где располагался комбинат, купил «Агропромхолдинг «Дороничи».

Напомним, в декабре 2022 года минимущества Пермского края и девелопер «Железно Пермь» подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это было первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.

Первая торговая точка кировского агрохолдинга «Дороничи» открылась в Перми в ноябре 2022 года. Тогда сообщалось, что всего в Перми будет работать 10 магазинов кировского бренда. В магазинах продаются продукты производства агрохолдинга: мясная и молочная продукция, колбасные изделия, мясо птицы, готовая еда.

«Дороничи» считается крупнейшим агропромышленным холдингом в Кировской области. Торговая сеть была создана в 2003-2004 годах. Ей принадлежат более 50 торговых точек в Кировской области и более 10 — в Республике Коми.

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