Максим Артамонов В Перми начала работать кировская продуктовая сеть «Дороничи» Всего планируется запустить 10 магазинов кировского агрохолдинга Поделиться Твитнуть

В Перми открылась первая торговая точка кировского агрохолдинга «Дороничи». Магазин начал работать по адресу ул.Карпинского, 50, в декабре планируется открыть вторую точку на ул. Пожарского, 13а. Всего в Перми будет работать 10 магазинов кировского бренда. Об этом сообщается в социальных сетях агрохолдинга.

В ассортименте представлены 400 видов мясной продукции: от охлажденного мяса до мясных деликатесов и молочной продукции. Также покупатели могут приобрести в магазине готовые блюда FOODZAVOD и освежающие напитки от завода «Вятич».

В магазинах будут продаваться продукты производства агрохолдинга: мясная и молочная продукция, колбасные изделия, мясо птицы, готовая еда. При этом, сеть планирует сотрудничать и с пермскими предприятиями.

«Дороничи» считается крупнейшим агропромышленным холдингом в Кировской области. Торговая сеть была создана в 2003-2004 годах. На сегодняшний день ей принадлежит 51 магазин в Кировской области и 13 торговых точек в Республике Коми.

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