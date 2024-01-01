Зарина Ситдикова В Перми выдано разрешение на строительство арендатору участка на Петропавловской На месте снесённого два года назад дома возведут жильё бизнес-класса Поделиться Твитнуть

ул. Петропавловская, 14

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Победитель торгов по застройке земельного участка по ул. Петропавловской, 14 получил разрешение на возведение нового жилого дома. Соответствующая информация появилась в Единой информационной системе жилищного строительства. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, девелопер планирует построить на площадке дом бизнес-класса.

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе 2022 года по ул. Петропавловской, 14 был снесён аварийный пятиэтажный дом. Весной 2023 года был объявлен аукцион на право заключения договора аренды освободившегося земельного участка площадью 2,736 тыс. кв. м. Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик «Нова-1».

С компанией был заключён договор аренды по начальной цене лота — 27,5 млн руб. Срок аренды земельного участка, на котором допустимо строительство многоквартирных домов высотой до 22 м, составляет 7 лет 4 месяца.

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