Застраивать участок на улице Петропавловской, 14 в Перми будет компания «Нова-1» Застройщик заплатит за аренду 27,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

ул. Петропавловская, 14

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Подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. Петропавловской, 14. Победителем аукциона признано ООО «Специализированный застройщик «Нова-1». Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

С компанией будет заключён договор аренды по начальной цене лота — 27,5 млн рублей. По условиям торгов, победителю необходимо будет единовременно внести арендную плату за 3 года. Срок аренды земельного участка составляет 7 лет 4 месяца.

Данная территория (2,7 тыс. кв. м) предназначена под жилую застройку. Здесь допустимо строительство многоквартирных домов высотой до 22 метров. Ранее на участке стоял пятиэтажный аварийный дом, который снесли в августе 2022 года.

«Петропавловская, 14 — одна из знаковых центральных площадок Перми, где действуют ряд нормативных требований к строительству зданий. Победителю аукциона предстоит решить непростую задачу по включению своего объекта в уже сложившееся городское пространство», — прокомментировала заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова.





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