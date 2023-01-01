В Перми на торгах разыграют участок под жилую застройку на улице Петропавловской Аукцион состоится 6 апреля Поделиться Твитнуть

ул. Петропавловская, 14

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На площадке, где раньше стоял пятиэтажный аварийный дом, может появиться новая многоэтажка. Речь об участке по адресу: Пермь, ул. Петропавловская, 14. Открытый аукцион на право заключения договора аренды состоится 6 апреля. Начальная цена — 27,5 млн руб. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Участок занимает площадь 2,736 тыс. кв. м. Согласно ПЗЗ, он расположен в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Здесь допустимо строительство многоквартирных домов высотой до 22 метров.

По условиям аукциона победителю будет необходимо единовременно внести арендную плату по участку за три года. Площадку предлагается арендовать на срок 7 лет и 4 месяца.

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