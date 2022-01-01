С 6 августа из-за сноса аварийного дома ограничат движение транспорта в центре Перми Объезд закрытого участка будет организован по ул. Советской Поделиться Твитнуть

ул. Петропавловская, 14

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С 6 по 14 августа в Перми ограничивается движение транспорта по ул. Петропавловской на участке от ул. Горького до ул. Островского. Объезд закрытого участка будет организован по ул. Советской.

Как пояснили в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми», ограничение движения связано со сносом пятиэтажного аварийного дома № 14 по ул. Петропавловской.

Автомобилистам рекомендуют планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Глава Перми Алексей Дёмкин в ответ на критику губернатора Пермского края о низких темпах сноса расселённого аварийного жилья сообщил, что в августе стартуют работы по сносу сразу пяти домов в Ленинском и Свердловском районах города. Кроме дома по ул. Петропавловской, 14, снесут дома по ул. Сибирской, 44, ул. Достоевского, 11, 12 и ул. Горького, 6.

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