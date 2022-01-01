Мария Сыропятова Снос аварийных домов в Пермском крае могут передать в ведение «ПРО ТКО» Губернатор потребовал быстрее разбирать расселённые аварийные здания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом правительстве обсуждается вопрос о передаче сноса расселённых аварийных домов в Пермском крае в ведение краевого оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) АО «Пермский оператор по ТКО». Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, комментируя иск прокуратуры Перми о понуждении городской администрации снести 12 расселённых аварийных зданий.

По словам главы региона, несколько месяцев назад на совещании городские чиновники объясняли невозможность сноса этих домов отсутствием необходимых записей о смене собственника в реестре правообладателей.

«Кто-то докладывает необъективную информацию, надо разбираться и вам Алексей Николаевич (Дёмкин — ред.), и мне, — отметил Дмитрий Махонин, обратив внимание, что уже просил ускорить снос расселённого аварийного жилья в Перми. — Надо сносить быстрее, ускоряя работу. Тем более, что на рынке действуют фирмы, которые могут бесплатно забирать объекты для продажи на рынке строительных материалов для вторичного использования».

Напомним, что прокуратура Перми добилась решения суда о сносе в краевом центре 12 расселённых аварийных домов. При этом указывается, что финансирование на данные работы до сих пор не выделено. В иске говорится о риске совершения правононарушений в подобных зданиях, в том числе поджогов. Также несвоевременный снос ухудшает облик города. Пока в законную силу решение суда не вступило.

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