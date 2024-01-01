Минобороны не заключило контракт с обвиняемым в убийстве пермского следователя Слушание по делу Алексея Головина продолжается Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

Уполномоченный орган министерства обороны РФ уведомил Пермский краевой суд о том, что контракт о прохождении военной службы с бывшим сотрудником Росгвардии Алексеем Головиным не заключён. Приостановленное 18 декабря производство по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью, по которому Головин проходит обвиняемым, возобновлено. В пятницу, 20 декабря, состоялось очередное заседание. В отношении Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Головин в ближайшее время может отправиться на СВО.

Напомним, по версии следствия, 9 сентября этого года Головин вооружился топором и проник в квартиру сотрудника СУ СКР полковника юстиции Евгения Середкина. Там в присутствии двух его малолетних детей он нанес следователю более 80 ударов топором. Потом злоумышленник вызвал сотрудников правоохранительных органов и сдался им. В ходе следствия Головин полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Как следует из оглашенного обвинительного заключения, Алексей Головин убил полковника юстиции Евгения Середкина на почве ревности.

Во время службы в волгоградском СОБР Росгвардии в 2021 году Головин завёл роман с Еленой, женой Середкина. В следующем году Середкины развелись. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене.

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