Подозреваемый в убийстве пермского следователя экс-росгвардеец отправится на СВО Суд приостановил рассмотрение резонансного уголовного дела Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

Пермский краевой суд приостановил рассматривать уголовное дело, которое было возбуждено против пенсионера Росгвардии Алексея Головина. Экс-росгвардейцу инкриминируют жестокое убийство руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Головин заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО. Решение о приостановлении дела было принято 18 декабря.

Напомним, Головина обвиняют в убийстве полковника юстиции Евгения Середкина на почве ревности в его собственном доме. Во время службы в волгоградском СОБР Росгвардии в 2021 году он завёл роман с Еленой, женой Середкина. В следующем году Середкины развелись, договорившись, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене.

В сентябре во время ссоры жена заявила о желании развестись, Головин взял топор, пришёл к дому Середкина, отключил электричество, а когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Дети стали свидетелями нападения. Елена позже рассказала, что бывший муж её бил и не давал общаться с детьми.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.