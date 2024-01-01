Подозреваемый в убийстве пермского следователя экс-росгвардеец отправится на СВО
Суд приостановил рассмотрение резонансного уголовного дела
Пермский краевой суд приостановил рассматривать уголовное дело, которое было возбуждено против пенсионера Росгвардии Алексея Головина. Экс-росгвардейцу инкриминируют жестокое убийство руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Головин заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО. Решение о приостановлении дела было принято 18 декабря.
Напомним, Головина обвиняют в убийстве полковника юстиции Евгения Середкина на почве ревности в его собственном доме. Во время службы в волгоградском СОБР Росгвардии в 2021 году он завёл роман с Еленой, женой Середкина. В следующем году Середкины развелись, договорившись, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене.
В сентябре во время ссоры жена заявила о желании развестись, Головин взял топор, пришёл к дому Середкина, отключил электричество, а когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Дети стали свидетелями нападения. Елена позже рассказала, что бывший муж её бил и не давал общаться с детьми.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
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