Стали известны причины убийства в Перми начальника следственного отдела Они были оглашены на судебном заседании Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

В Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве с особой жестокостью начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР Евгения Середкина. В совершении преступления обвиняется пенсионер Росгвардии Алексей Головин, муж бывшей супруги погибшего.

Как следует из оглашенного обвинительного заключения, Алексей Головин убил полковника юстиции Евгения Середкина на почве ревности, пишет «Коммерсантъ-Прикамье». В 2021 году, служа в волгоградском СОБР Росгвардии, Головин завёл роман с Еленой, женой следователя. Ноябрь 2022 года ознаменовался разводом Середкиных, при этом бывшие супруги договорились, что дети будут жить с отцом, а мать сможет их навещать. Весной 2024 года, вернувшись с СВО и уволившись из Росгвардии, Головин переехал в Пермь и женился на Елене. Середкин не одобрял их отношения, что приводило к конфликтам между мужчинами.

Евгений Середкин

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Девятого сентября, после ссоры с Еленой, в ходе которой женщина заявила о желании развестись, Головин взял топор и пришёл к дому Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Евгений, получая травмы, звал на помощь, и дети стали свидетелями нападения. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Головин сам сообщил о случившемся в полицию.

Елена позже рассказала СМИ о Середкине, который её угнетал, бил и не давал общаться с детьми. При этом из показаний женщины на предварительном следствии следует, что с августа 2024 года ее отношения с бывшим супругом стали улучшаться.

Об убийстве женщина узнала от дочери, ставшей свидетельницей преступления, она приехала на место ещё до приезда полиции, где её супруг заявил, что освободил её и детей.

В действиях Головина следствие усматривает «особую жестокость» из-за страданий жертвы. Кроме того, совершая убийство, Алексей Головин видел, что за ним наблюдают двое малолетних детей, и знал, что увиденное причиняет им моральные страдания. По итогам психолого-психиатрической экспертизы Головин признан вменяемым.

Обвиняемый на суде заявил, что полностью признает свою вину и готов дать показания. Суд в ближайшее время допросит свидетелей обвинения.

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