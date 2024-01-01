В Перми нацгвардейца, убившего следователя топором, отправили в СИЗО Он пробудет там два месяца Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Свердловский районный суд Перми 10 сентября избрал меру пресечения пенсионеру нацгвардии Алексею Головину, которого подозревают в убийстве начальника Свердловского районного отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Головина отправили в СИЗО на два месяца, до 10 ноября. Сам обвиняемый и его адвокат просил о домашнем аресте.

Как ранее писал «Новый компаньон», преступление произошло в ночь на 10 сентября. Тело убитого следователя нашли в квартире. Следком по региону возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). В ведомстве рассматривают версию об убийстве на почве ревности.

По данным СМИ, около полуночи Головин пришёл на лестничную площадку, где располагается квартира Середкина, выключил свет в подъезде и позвонил в дверь следователя. В тот момент, когда Евгений Середкин открыл дверь, Головин набросился на него с топором. Убийство проходило в присутствии детей. После совершённого преступления Головин сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования.

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