Алёна Бронникова На участке у ТРК «Семья» в Перми одобрили смену вида использования под парковку Территория входит в систему муниципальных плоскостных парковок Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Мария Сыропятова

Администрация Перми обратилась в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении условно разрешённого вида использования земельного участка «стоянка транспортных средств» в территориальной зоне Ц-1 по ул. Революции с южной стороны от ТРК «Семья» в Перми.

Заявление было рассмотрено на заседании комиссии 19 декабря. Как отметила представитель краевого минимущества, по заявлению мэрии участок включили в территориальную зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. На заседании было принято решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования участка без общественных обсуждений.

Согласно данным публичной кадастровой карты, в данный момент на участке площадью 0,9 га установлен условно разрешённый вид использования под парки культуры и отдыха.

Ранее рассматриваемый муниципальный участок вдоль ул. Революции находился у ТРК в аренде. В текущем году администрация Перми включила его в систему муниципальных плоскостных парковок, функции по содержанию перешли мэрии.

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