В Перми участок у ТРК «Семья» войдёт в систему муниципальных парковок Предположительно, это произойдёт в 2024 году Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В администрации Перми приняли решение включить участок для стоянки автомобилей около ТРК «Семья» (со стороны ул. Революции) в систему муниципальных плоскостных парковок. Этот муниципальный участок сейчас находится у ТРК в аренде, комплекс вносит за него арендную плату, несёт ответственность за содержание. Предположительно, в 2024 году функции по обслуживанию парковки перейдут к городским властям.

Планируется, что для пользователей данной парковки условия не изменятся, а парковочное оборудование будет постепенно приведено к муниципальным стандартам.

Как прокомментировали в торгово-развлекательном комплексе, на парковке со стороны ул. Революции на муниципальном участке расположены около 250 мест. В собственности ТРК находится другая наземная парковка — со стороны ул. 25 Октября (вмещает 144 авто). Ещё более 600 мест есть на подземных и наземной парковке вдоль здания ТРК и со стороны ул. Островского. На них условия стоянки останутся без изменения.





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