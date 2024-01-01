У ТРК «Семья» в Перми демонтируют оборудование на парковке вдоль улицы Революции Площадка перейдёт под управление муниципалитета Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Администрация ТРК «Семья» в Перми на текущей неделе приступит к демонтажу оборудования на парковке вдоль ул. Революции. Как отмечают в компании, с площадки уберут шлагбаумы, терминалы въезда и выезда, знаки и опоры, парковочные столбики, информационные щиты. Работы согласованы с Пермской дирекцией дорожного движения.

С понедельника, 3 июня, площадка перейдёт под управление муниципалитета. На этой неделе в первую очередь с парковки будут демонтированы знаки, а с 3 июня шлагбаумы ТРК будут подняты, позже их демонтируют, при этом будут активированы шлагбаумы, установленные при въезде на подземную парковку.

Земельный участок находился в аренде у ТРК, который нёс ответственность за содержание и обслуживание парковки, ежеквартально вносил плату. Парковка вмещала около 250 машино-мест.

Ранее сообщалось, что на данной территории с 3 июня начнёт работу муниципальная внутризональная плоскостная парковка. Она будет доступна для автолюбителей круглосуточно. Стоимость размещения на ней автомобилей составит 20 руб. в час. Её содержанием будут заниматься городские власти, в том числе асфальтированием, нанесением разметки, уборкой снега, освещением, содержанием газонов и деревьев.

В ТРК добавили, что продолжат управлять другими парковками, которые находятся в собственности компании. Наземная парковка со стороны ул. 25 Октября рассчитана на 144 места, подземные и наземная парковки вдоль здания и со стороны ул. Островского вмещают более 600 мест. Условия стоянки остаются без изменений: первые два часа пользования парковкой бесплатные.

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