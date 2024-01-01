Алёна Бронникова Власти Перми заключили контракт на уборку снега с плоскостных парковок Стоимость работ составит 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» выбрала подрядчика на оказание услуг по уборке и вывозу снега с территории платных плоскостных парковок общего пользования. Как указано на сайте госзакупок, победителем электронного аукциона стало ООО «Регионтранссервис» (РТС) из Свердловской области.

Заявки на участие отправили две организации, одна заявка была отклонена в связи с несоответствием участника требованиям. С РТС был заключён контракт по начальной стоимости — на 6 млн руб.

Согласно условиям, подрядчик должен убирать и вывозить снег с территории 10 платных плоскостных парковок в Перми общей площадью почти 22 тыс. кв. м. Шесть из них — внутризональные (рядом с ТРК «Семья», внутри трамвайного кольца «Разгуляй», в районе домов № 68/2 по ул. Ленина, № 1 по ул. Пушкина, № 21 и 23 по ул. Попова и № 52 по ул. Белинского) и четыре — перехватывающие (в районе Экстрим-парка, остановочного пункта «Разгуляй», а также отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина).

Уборка должна производиться не позднее чем через три часа после начала снегопада при условии выпадения снега свыше 3 см, а также по заявкам заказчика. При гололёде территории должны посыпаться противогололёдными материалами. Срок исполнения контракта — 30 июня 2025 года.

По данным СБИС, ООО РТС зарегистрировано в 2019 году в Свердловской области для строительства жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала 10 тыс. руб. Учредителем и директором компании является Анатолий Шишкин. Выручка за прошлый год составила 33,6 млн руб., прибыль — 2,7 млн руб. Компания принимала участие в 104 торгах, из них выиграла 45, основной заказчик — МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.