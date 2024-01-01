Алёна Бронникова В Перми планируют выделить 6 млн рублей на уборку снега с плоскостных парковок Мэрия ищет подрядчика на содержание 10 объектов Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гилёва

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» ищет подрядчика на Оказание услуг по уборке и вывозу снега с территории платных плоскостных парковок общего пользования. Как указано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн руб.

Согласно техзаданию, исполнитель обязан оказать услугу по уборке и вывозу снега с территории 10 платных плоскостных парковок общей площадью почти 22 тыс. кв. м. Речь идёт о шести внутризональных (рядом с ТРУ «Семья», внутри трамвайного кольца «Разгуляй», в районе домов № 68/2 по ул. Ленина, №1 по ул. Пушкина, № 21 и 23 по ул. Попова, и № 52 по ул. Белинского) и четырёх перехватывающих парковок (в районе Экстрим-парка, остановочного пункта «Разгуляй», а также отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина).

«Уборку снега необходимо производить сразу после начала снегопада, не позднее чем через три часа после его начала при условии выпадения снега свыше 3 см, а также по заявкам заказчика. При гололёде осуществляется подсыпка территории противогололёдными материалами», — сообщается в документе.

Подрядчик должен будет складировать снег в специально отведённых местах, обеспечив проход пешеходов и проезд транспорта. Вывозить его с территории парковок необходимо в течение трёх суток с момента формирования снежных валов.

Срок окончания оказания услуг — 30 апреля 2025 года. Заявки принимаются до 24 октября, итоги подведут 28 октября.

В начале октября власти Пермского края заключили контракт с ООО «Автотехстрой» на оказание услуг по уборке и очистке территории снега возле главных административных зданий регионального центра. Исполнителю выплатят за работу 10 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.