Уборкой снега у главных административных зданий Перми займётся ООО «Автотехстрой» С компанией уже заключён контракт на 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края заключили контракт с ООО «Автотехстрой» на оказание услуг по уборке и очистке территории возле главных административных зданий Перми от снега с последующей его погрузкой и вывозом. Исполнителю выплатят за работу 10 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен обслуживать территорию общей площадью 17,4 тыс. кв. м у зданий в Перми по ул. Ленина, 51, ул. Куйбышева, 14 (лит. А, А1 и А2), ул. Петропавловской, 56, ул. Луначарского, 100, ул. Попова, 11, ул. Советской, 64 и 65, ул. Сибирской, 20 и 30 (лит. А и Б), б. Гагарина, 10, ул. Дзержинского, 27а, ул. Докучаева, 17а и ул. Пермской, 59. В этих зданиях располагаются властные структуры Пермского края, общественные организации и представительства федеральных ведомств.

Исполнитель обязуется в дневное время производить уборку снега сразу после начала снегопада, не позднее чем через час — при условии выпадения снега свыше 3 см, после окончания снегопада — не позднее чем через 2 часа и очистить территорию до твёрдого покрытия; при ночном снегопаде любой интенсивности произвести уборку и чистку территории до 8 часов утра.

Срок оказания услуг: по 30 апреля 2025 года включительно.

ООО «Автотехстрой» зарегистрировано в Перми в 2016 году. Единственным учредителем и руководителем организации является Сергей Казанцев. В компании числится один сотрудник. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ООО по ОКВЭД — работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки. Общее количество направлений деятельности — 14.

За 2023 год выручка компании составила 23,3 млн руб., убытки превысили 4 млн руб.

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