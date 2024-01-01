И.о. председателя ДОСААФ Пермского края назначен Сергей Каменев Он уволился из Техношколы им. Савиных в Новых Лядах Поделиться Твитнуть

Сергей Каменев

Директор Техношколы им. В.П. Савиных Сергей Каменев уволился по собственному млению и трудоустроился в ДОСААФ России Пермского края. Теперь он и.о. председателя. Техношколу возглавила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Кошкина.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Каменев уволился из учебного заведения ещё в ноябре.

В Перми Сергей Каменев известен как основатель кадетского училища. Он руководил им с 1996 года. За это время был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю (впоследствии — школа-интернат «Лицей полиции»). А правопреемником лицея стал кадетский корпус.

Напомним, в январе 2023 года Каменев покинул пост директора Пермского кадетского училища, а новым руководителем образовательного учреждения стал Евгений Каныгин.

Позже Каменев возглавил МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных», расположенного в п. Новые Ляды.

Напомним, 15 сентября прошлого года в Техношколе случился инцидент: в соцсетях появились фото и видео, на которых Сергей Каменев отчитывает школьника, держа его за шиворот. Причиной конфликта послужило то, что мальчик отвлёкся от речи директора. Это послужило основанием для проверки со стороны департамента образования Перми. Директору сделали выговор.

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