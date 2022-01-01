Начальник Пермского кадетского училища Сергей Каменев покинул должность Новым руководителем образовательного учреждения стал Евгений Каныгин Поделиться Твитнуть

Сергей Каменев

В Пермском президентском кадетском училище ВНГ РФ сменилось руководство. Сергей Каменев покинул занимаемую должность, новым руководителем образовательного учреждения назначен Евгений Каныгин. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

По данным «Коммерсанта-Прикамье», у Сергея Каменева закончился очередной контракт и он вышел на пенсию. Евгений Каныгин ранее работал в управлении образования главного управления кадров Росгвардии.

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации» было создано распоряжением правительства РФ от 19 декабря 2019 года. Оно появилось на базе лицея милиции (с 2011 года - полиции) при ГУВД Прикамья, который был открыт в 1996 году. Сергей Каменев был основателем и руководителям учреждения.

Сегодня училище включает 5 курсов, соответствующих 7 – 11 классам общеобразовательной школы. Каждая параллель – это 4 - 5 классов (взводов) по 20 – 25 человек в каждом. Общая численность кадет – 456 человек. Режим работы училища предусматривает пребывание кадет в учреждении в течение полной рабочей недели. В училище устанавливается учебная дисциплина, подобная принятой в суворовских училищах. Кадеты носят форму установленного образца.

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