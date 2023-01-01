Максим Артамонов Директору пермской Техно-Школы сделали выговор за применение силы в отношении ученика Поделиться Твитнуть

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Пермский департамент образования закончил проверку в отношении директора Техно-Школы в Новых Лядах Сергея Каменева, который оказался в центре скандала из-за инцидента с учеником (мужчина взял школьника за шиворот). За это руководителю учреждения вынесли выговор, сообщает Properm.ru со ссылкой на ведомство.

Известно, что до назначения на должность директора школы Сергей Каменев 27 лет руководил пермским Лицеем милиции (сейчас — Кадетский корпус им. Ф. Кузьмина).

Напомним, инцидент в Техно-Школе случился 15 сентября. Фотография происшествия быстро распространилась в сети, а потом появилось и видео, в котором педагог отчитывает школьника. Причиной конфликта послужило то, что мальчик отвлёкся от речи директора.





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