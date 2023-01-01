Алёна Бронникова Очевидцы опубликовали видео инцидента в пермской «Техно-школе» Директор учреждения схватил ученика за шиворот Поделиться Твитнуть

Тelegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

Очевидцы инцидента, произошедшего 15 сентября в «Техно-школе» в Новых Лядах, опубликовали видео. На записи директор держит мальчика за шиворот. Фотография этого момента распространилась накануне в интернете.

Автор видео поделился им с telegram-каналом «ЧП Пермь новости». К публикации он добавил, что ничего криминального и непрофессионального не произошло, а фотография была вырвана просто из контекста.

«Но они не должны определять нам, как жить, слышите? Стоп! Я обратился с просьбой "Внимание". Я не знаю вас, вы не знаете меня. Но в данном случае вы неправы, — сказал педагог ученику и отпустил его. — Иди, садись».

Напомним, в пятницу в интернете распространилась фотография, где директор «Техно-школы» Сергей Каменев держит ученика за шиворот. Мнения пермяков разошлись о происшествии. Многие осудили поведение педагога, но некоторые оказались на его стороне.

По словам очевидцев, во время речи Сергея Каменева на мероприятии в школе у мальчика отобрали портфель. Он отвлёкся и тем самым притянул внимание директора к себе. Некоторые добавили, что внимание мальчик привлёк нецензурной бранью. Это возмутило педагога, и он решил отчитать ученика.





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