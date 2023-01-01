Алёна Бронникова Департамент образования Перми проводит проверку по инциденту в «Техно-школе» Директор применил силу в отношении ученика Поделиться Твитнуть

фото: МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных»

Департамент образования администрации Перми организовал служебную проверку по факту применения физической силы директором «Техно-школы» в Новых Лядах Сергеем Каменевым в отношении ученика. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.

Информация об инциденте появилась 15 сентября в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». Подписчики прислали фотографию, на которой был запечатлён момент, где руководитель учреждения схватил ученика за шиворот и что-то ему говорил. Произошедшее авторы попросили придать огласке.

Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

При этом мнения комментаторов о происшествии разошлись. Некоторые поддержали поведение директора, отметив, что школьники зачастую провоцируют такое отношение своими поступками и, скорее всего, инциденту предшествовали события, в которых виноват ребёнок. Однако многие возмутились поведением директора и добавили, что педагог в любом случае не имеет права применять физическую силу.

В комментариях писали и те, кто лично знал Сергея Каменева. Кто-то сообщил о том, что директор бывает резким в отношении коллег и родителей учеников, а кто-то, наоборот, говорит о высоких профессиональных качествах руководителя.

«Я не могу утверждать, что именно произошло в школе, так как меня там не было, а верить тому, что пишут, нет желания. Я давно знаю Сергея Викторовича и могу его, его методы работы охарактеризовать положительно и отметить его проявление уважения к личности», — поделился с «Новым компаньоном» один из подписчиков группы.

«Сергея Викторовича знаю не понаслышке. Три года работал под его руководством в Лицее милиции. Могу точно сказать, что тут ребёнок накосячил по полной. Для Каменева всегда дети на первом месте», — прокомментировал пост об инциденте Евгений Пермь.

Расходятся во мнении и очевидцы события.

«Подруга, которая там учится, сказала, что мальчик общался нецензурной бранью, вернее, кричал. За что директор решил вот так его проучить», — рассказала подписчица.

Несколько человек рассказали, что реакция Сергея Каменева ничем не обоснована, и мальчик просто полез за своим портфелем.

«Сверстники забрали у мальчика портфель. Он его забирать начал, а директор подумал, что его не слушают. Он наорал на мальчика и при очень большом количестве людей опозорил. Это произошло у нас вчера», — написал один из учеников школы.

В начале июня стало известно, что директором МАОУ «Техно-школа им. В.П. Савиных», расположенного в п. Новые Ляды, назначен бывший начальник Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ Сергей Каменев. Школа основана в 1963 году. В 2018-м за ней был закреплён образовательный бренд «Техношкола» и присвоено имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных. В рамках федерального проекта по созданию инженерных классов авиастроительного профиля в 2022 году в МАОУ были созданы два инженерных авиакласса.





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