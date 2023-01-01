Техношколу в Новых Лядах возглавил основатель Пермского кадетского училища Сергей Каменев Он уже представлен в новом качестве руководству «Протона-ПМ» Поделиться Твитнуть

фото: МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных»

Директором МАОУ «Техно-Школа им. В.П. Савиных», расположенного в п. Новые Ляды, назначен бывший начальник Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ Сергей Каменев.

На этой неделе Каменев уже был представлен в новом качестве руководству «Протона-ПМ», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Пост директора школы был вакантным с тех пор, как прежний руководитель Тамара Фадеева перешла на работу в департамент образования Перми на должность замначальника.

Сообщается, что Сергей Каменев собирается развивать на базе школы классы движения «Юнармия».

О смене руководства в Пермском президентском кадетском училище ВНГ РФ стало известно в январе 2023 года. Сергей Каменев покинул должность начальника в связи с окончанием контракта и выходом на пенсию, новым руководителем назначен Евгений Каныгин.

Школа основана в 1963 году. В 2018-м за ней был закреплён образовательный бренд «Техношкола» и присвоено имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных.

В рамках федерального проекта по созданию инженерных классов авиастроительного профиля в 2022 году в МАОУ были созданы два инженерных авиакласса. Инновационная программа Техношколы направлена на формирование эффективной образовательной среды, обеспечивающей развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию, профессиональному самоопределению и осознанной профессиональной ориентации в области авиастроения.

Цель программы — создание системы профориентационной работы, направленной на подготовку инженерных кадров по востребованным направлениям экономики, в том числе и в авиационной отрасли Пермского края.

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