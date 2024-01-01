За коррупцию пермскую строительную компанию оштрафовали на 10 миллионов Её руководитель обвиняется в даче взятки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратурой Дзержинского района Перми закончена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, в рамках которой было установлено, что руководитель коммерческой структуры передал должностному лицу Управления капитального строительства администрации Перми 5 млн руб. за покровительство организации при выполнении муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов социальной значимости в краевом центре.

По данному факту в отношении общества с ограниченной ответственностью было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).

На заседании мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района Перми данная организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 10 млн руб.

Напомним, речь идёт об ООО «Трест №6» и его руководителе Сергее Микове. Именно он вместе с бывшей начальницей управления капстроительства администрации Перми Ириной Чирковой были задержаны в августе этого года. В отношении них были возбуждены уголовные дела. По версии следствия, в 2022 году чиновница получила от Микова 5,46 млн руб. за приёмку выполненных работ на нескольких инфраструктурных проектах, которые осуществляла компания бизнесмена.

Изначально оба обвиняемых отказывались признавать свою вину, но позже дали признательные показания. Сергей Миков заключил сделку со следствием, в ходе которой он рассказал, что передавал взятку Андрею Кудрявцеву, руководителю МКУ «Управление капитального строительства». В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом, а Ирина Чиркова — в СИЗО.

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