Алёна Бронникова В скандально известной пермской УК назначен новый директор Прошлый руководитель проработал на этой должности всего неделю Поделиться Твитнуть

Городские власти выбрали нового директора скандально известного ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство»» (ПМУП ГКТХ). Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 декабря им стал Андрей Губин.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», прежний директор предприятия Людмила Осинцева 28 февраля 2024 года была взята под арест. Её обвиняют в получении взятки. По версии следствия, она получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест», которое должно было выполнить работы для ГКТХ, но фактически не сделало этого.

После её ареста в качестве и.о. директора организацию возглавлял главный инженер компании Александр Золотов. В октябре директором был назначен Александр Стряпунин, который руководил двумя пермскими предприятиями — ООО «Сириус» и «Вектор» (услуги по уборке помещений). Через неделю после назначения он был уволен, и до декабря МУП руководил Александр Зотов.

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