Алёна Бронникова

В скандально известной пермской УК назначен новый директор

Прошлый руководитель проработал на этой должности всего неделю

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пустое кресло

фото: capiton-mebel.ru

Городские власти выбрали нового директора скандально известного ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство»» (ПМУП ГКТХ). Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 декабря им стал Андрей Губин.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», прежний директор предприятия Людмила Осинцева 28 февраля 2024 года была взята под арест. Её обвиняют в получении взятки. По версии следствия, она получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест», которое должно было выполнить работы для ГКТХ, но фактически не сделало этого.

После её ареста в качестве и.о. директора организацию возглавлял главный инженер компании Александр Золотов. В октябре директором был назначен Александр Стряпунин, который руководил двумя пермскими предприятиями — ООО «Сириус» и «Вектор» (услуги по уборке помещений). Через неделю после назначения он был уволен, и до декабря МУП руководил Александр Зотов.

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